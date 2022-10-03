



На "Северном потоке-2" возобновилась утечка газа

Утечка газа из трубопровода "Северный поток-2" возобновилась.



Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление береговой охраны Швеции.



В береговой охране отметили, что, по прогнозам, утечки должны были прекратиться вчера, 2 октября. Однако, этот прогноз относился к большему выбросу из "Северного потока".



"Меньшая утечка на "Северном потоке - 2" сегодня увеличилась по сравнению со вчерашним размером и составляет около 30 метров", - говорится в заявлении.