



На севере Германии хотят запретить выращивание клубники и помидоров

Министр окружающей среды земли Нижняя Саксония на севере Германии Кристиан Майер предложил ограничить выращивание клубники и помидоров. Об этом сообщил Bild.



Как пояснили в министерстве окружающей среды Нижней Саксонии, из-за возможных ограничений на забор воды некоторые культуры в регионах, "больше нельзя будет выращивать с экономической точки зрения".



Земельное объединение фермеров раскритиковало эти предложения, указав, что в настоящее время большинство полей орошают капельным поливом, а клубнику и помидоры для экономии воды поливают под корень.



Член партии СДПГ, входящей в руководящую коалицию ФРГ, Геро Хокер заявил, что эта идея, "возможно, позволила бы сэкономить воду в Германии", тогда как "клубнику можно будет купить в немецких супермаркетах".



"Если бы ее больше не выращивали в Нижней Саксонии, ее привозили бы из Марокко, Испании или даже Южной Америки", – отметил он.