



На пути к перевороту на рынке: Смотрич приведет сеть Costco в Израиль

Война с ростом стоимости жизни может получить значительный стимул. Министр финансов Бецалель Смотрич недавно связался с сетью Costco и предложил им начать работу в Израиле. Если этот план сработает, он может полностью изменить продовольственный рынок Израиля.



Costco - крупнейшая сеть оптовых магазинов в США и девятая по величине в мире. Она является фаворитом американских евреев. Сеть имеет сотни магазинов в США, Канаде, Австралии, Японии, Испании и других странах и считается второй по величине продовольственной сетью в мире после Walmart.



В письме, которое Смотрич направил руководителям сети, он написал, что "израильское правительство поставило перед собой цель увеличить конкуренцию на продовольственном рынке Израиля. Это будет большим достижением, если туда войдут такие международные игроки, как ваша компания. Мы хотим заинтересовать вас израильским рынком, у нас есть возможность и общие цели", - сказал в заключение Смотрич. Он сообщил, что ждет обсуждения этого вопроса с руководителями компании во время своего следующего визита в США.