



На предметы роскоши пришлось 20% товаров, проданных за криптовалюту в 2022 году

Согласно данным, собранным BitPay, почти 20% товаров, приобретенных в прошлом году за криптовалюту, были предметами роскоши. Сюда входят золото, ювелирные изделия, часы, экзотические автомобили, катера, недвижимость, яхты и сумки. Если на автомобили и яхты пришлось 20% от общего числа, то на ювелирные изделия и одежду - 15%, а на часы - 12%.



Бренды роскоши теперь фокусируются на более конкретном использовании блокчейн-технологий, тесно связанном с физическим продуктом.



К примеру, Ralph Lauren недавно объявил о партнерстве с BitPay, чтобы впервые принять криптовалюту в своем новом магазине в Майами.



Для настоящего принятия криптовалют необходимо, чтобы повседневные предметы первой необходимости оплачивались криптовалютой. В большинстве случаев это является спорным вопросом, но аналитики ожидают, что в ближайшем будущем такая тенденция будет развиваться, и путь к этому проложат именно предметы роскоши.