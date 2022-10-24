



На периферии впервые будут осуществлены крупные проекты городского обновления

Состоялся первый тендер на проекты городского обновления. Тендер проводился по инициативе правительства для изучения характера проектов обновления на периферии. Предложение выдвинул министр строительства Зеэв Элькин, проведение было поручено правительственному управлению городского обновления. Одновременно министр назначил специальную комиссию под руководством директора управления городского обновления Элазара Бамбергера и директора Минстроя Авиада Фридмана. Комиссия представила рекомендации, призванные начать процессы городского обновления в периферийных городах и поселках.



Управление городского обновления выделило 110 млн. шекелей, помимо этого, для Кирьят-Шмона и Шломи минобороны выделило дополнительные средства в рамках программы «Защита севера», и общий бюджет достиг 150 млн. шекелей. Были выбраны четыре района, и, благодаря правительственному финансированию, эти проекты стали экономически выгодными.



Помощь от управления городского обновления включает продвижение проекта «выселение — застройка» (пинуй-бинуй) в сотрудничестве с органами местного самоуправления, финансирование услуг предпринимателя, которого владельцы жилья выберут для реализации проекта, в размере до 35 млн. шекелей на один проект, а также финансирование через органы местного самоуправления профессиональных услуг по обеспечению прав владельцев жилья.



Успешно проведенный тендер подтвердил одну из основных рекомендаций комиссии – правительство должно инвестировать сотни миллионов шекелей ежегодно в проекты «выселение – застройка» в городах периферии. Это позволило комиссии и представителям частного рынка тщательно изучить проекты и их рентабельность, и определить необходимый размер правительственного участия для этой цели, включая продвижение других проектов в выбранных городах.



Министр строительства Зеэв Элькин сказал: «Много лет на периферии не выполнялось городское обновление, и мы впервые за долгий период выделили бюджет на эту цель. Городское обновление не роскошь, а базовая необходимость для любого города, основанного несколько десятков лет назад. Проекты по обновлению не только укрепляют дома, но также позволяют адаптировать здания городского пространства под современные стандарты безопасности и качества жизни. Нельзя забывать о жителях старых районов на периферии, и мы надеемся, что эти проекты приведут к расцвету обновления периферийных городов в дальнейшем».



Всего были выбраны 4 проекта.



Проект Бен-Гурион в Шломи







Это комплекс в южной части города, сейчас там 174 квартиры в 12-ти трехэтажных зданиях. Проект предусматривает снос этих зданий и строительство 747 новых квартир в домах высотой 9-10 этажей.



Проект Яков Малуль в Кирьят-Шмона







В комплексе Яков Малуль в Кирьят-Шмона есть 60 квартир в пяти зданиях высотой 3-4 этажа. Проект предусматривает их снос и строительство 216 квартир в домах высотой 7-10 этажей. Мэрия обязуется мобилизовать 500 тысяч шекелей из неправительственных источников на благо жителей и их досуга, в том числе, через фонд «Канада», Управление культурных центров, Космическое агентство и т. д.



Проект ПАЛЬМАХ в Сдероте







Комплекс расположен на южном въезде в город, на главной улице. Железнодорожный вокзал находится в пешей доступности. Сейчас там есть 128 квартир в старых четырехэтажных зданиях. Проект предусматривает их снос и строительство 450 квартир в домах высотой 9-15 этажей, а также общественного здания и коммерческих площадей.



Проект Ха-Ришоним в Мигдаль-Эмек







Комплекс расположен между главными улицами Ха-Ришоним и Ха-Ацмаут, перекрестке с улицей ТАШИГ, примыкает к западной стене городского рынка и находится в пешей доступности от парка Ришоним. Сегодня там 84 квартиры в четырех трехэтажных зданиях на сваях. Проект предусматривает их снос и строительство 350 квартир в домах высотой 5-9 этажей, а также коммерческих площадей и общественного пространства. Мэрия обязуется мобилизовать 500 тысяч шекелей из неправительственных источников на благо жителей и их досуга.



Гендиректор управления городского обновления Элазар Бамбергер со своей стороны отметил: «Результаты этого тендера стали первым шагом на пути развития целого набора инструментов по осуществлению городского обновления в городах, расположенных за пределами районов повышенного спроса. Межминистерская комиссия представила рекомендации кабинету министров по вопросам жилья под руководством Зеэва Элькина, и эти рекомендации помогут продвижению проектов городского обновления в населенных пунктах, где их до сих пор не было, но где в них есть острая необходимость».



Авторы проектов (прилагаются к пресс-релизу):

Кирьят-Шмона – компания «Гур Адрихалим»

Мигдаль-Эмек – компания «Дарман Вэ-Вербекель Адрихалим»

Сдерот – компания «Ари коэн Адрихалим»

Шломи – компания «Дарман Вэ-Вербекель Адрихалим»





Пресс-служба министерства строительства