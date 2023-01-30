



На мировом рынке дизельного топлива неспокойно

На мировом рынке дизельного топлива неспокойно...



Дизельное топливо можно без преувеличения назвать сейчас, пока не наступила эпоха безуглеводородных энергоресурсов, основой для функционирования любой более или менее развитой экономики.



Оно обеспечивает стабильную работу сельского хозяйства, транспорта, индустрии, стройки, энергетики.



В начале 2023 года мировые запасы дизельного топлива приблизились к многолетним минимумам.



В США имеются запасы дизеля и других дистиллянов – на самом низком уровне с 1990 года и на −28 млн. баррелей (-20%) ниже среднего сезонного показателя за 10 лет.



Чуть лучше, но не намного, ситуация в Европе – минимальный сезонный уровень с 2007 года, −41 млн. баррелей (-10%) ниже среднего сезонного показателя за 10 лет.



Напряженная ситуация – в Азии.



Запасы дизтоплива и дистиллянов в Сингапуре также близки к минимуму с начала этого столетия, и на −2.5 млн баррелей (-24%) ниже среднего показателя за 10 лет.



В последние годы они сокращались, и этот процесс удалось немного замедлить и стабилизировать во второй половине 2022 года благодаря возобновлению экспорта дизельного топлива из Китая.



Однако ожидаемое восстановление экономики и пассажирских авиаперевозок в Китае существенно увеличит внутренний спрос, и он не сможет вытягивать на себя спрос с мировых рынков.



Уже через неделю вступят в силу санкции и ограничения со стороны США и ЕС в отношении российских нефтепродуктов.



Продолжаются последние консультации – каким будет «потолок», в том числе на дизельное топливо из государства-агрессора.



ЕС предлагает 100 долларов за баррель, некоторые страны G7 предполагают несколько большую цену – от 100 до 110 долларов за баррель (в пятницу фьючерсы на дизельное горючее торговались на лондонской бирже ICE за 125 долларов за баррель).



Для Украины физические возможности покупки дизельного топлива и цены на него имеют очень важное значение: