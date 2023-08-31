



На мировой рынок зерна надвигается масштабный кризис: в чем причина

На глобальном рынке зерна в скором времени начнутся изменения, которые могут негативно отразиться на экономике ведущих государств мира. Речь о климатическом феномене El Niño, который наблюдается раз в несколько лет. Об этом пишет Bloomberg Economics.



По словам ученых, новая фаза экстремальных засух и наводнений по всему миру уже началась, она продлится в 2024 году. El Niño окажет негативное влияние на мировую экономику, ведь природные катаклизмы провоцируют неурожайность по всему миру, а потому растут цены на продовольствие и энергетику.



В публикации отмечается, что в предыдущие периоды El Niño мировые цены на нефть росли на 3,5%, а стоимость других товаров – почти на 4%.



Поскольку фактор El Niño оказывает непосредственное влияние на глобальные цены, можно ожидать, что сельскохозяйственная продукция тоже подорожает во многих странах.

