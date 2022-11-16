



На грани: паника на валютных рынках после инцидента в Польше

Международные СМИ сообщают об острой реакции валютных рынков на известие о том, что в Польше взорвались две российские ракеты.



"Рынок пытается оценить риск и то, что это действительно означает", - сказал Мо Сионг Сим, валютный стратег Bank of Singapore. "Является ли это чем-то, что приведет к дальнейшей напряженности, или, возможно, это что-то, что деэскалируется в течение следующих нескольких дней".



"Сейчас на рынке идет дискуссия о том, как оценивать этот риск", - добавил он.



В ходе бурных торгов основные валюты колебались между прибылями и убытками, при этом индекс доллара США, который измеряет курс валюты по отношению к шести аналогам и в наибольшей степени учитывает вес евро, вырос на 0,31 процента до 106,76, а затем вырос на 0,13 процента до 106,57.



Евро вырос на 0,11 процента до $1,0361, снизившись на 0,18 процента ранее в ходе азиатской торговли. Аналогичные движения наблюдались и в течение ночи.



Фунт стерлинга в последний раз торговался по цене $1,1873, поднявшись на 0,13 процента после того, как отыграл потери, понесенные ранее в течение дня. Японская иена ослабла на 0,38 процента по отношению к доллару США до 139,82 за доллар.



"Валютный рынок стабилизируется, в надежде на то, что это была шальная или перехваченная ракета, и это не обязательно означает эскалацию войны и необходимость участия НАТО", - сказал Родриго Катрил, старший валютный стратег National Australia Bank.

