



На фоне валдайской речи Путина: В России доллар пробил отметку 100 рублей

Курс доллара США превысил 100 рублей на закрытии торгов впервые в 2023 году, а рубль ослаб ко всем основным мировым валютам, свидетельствуют данные Мосбиржи.



Один доллар США сейчас стоит 100,41 руб. Евро – дороже 105 рублей впервые с 8 сентября.



В целом доллар поднимается выше 100 рублей в ходе торгов уже в третий раз за год. Он переваливал за эту отметку 14 августа и 3 октября.



Как пишет “Интерфакс” покупатели валют ждали от властей РФ мер по стабилизации ситуации на внутреннем валютном рынке, а также выступления Путина на заседании дискуссионного клуба “Валдай”. В ходе выступления Путин заявил, что Россия проводит испытания ракеты с ядерной установкой “Буревестник”, а также подтвердил резкий рост военных расходов России до 6% ВВП и спрогнозировал дефицит бюджета РФ на уровне 1% ВВП.