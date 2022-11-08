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На фоне увольнений: Meta арендует больше площадей в Тель-Авиве
08.11.2022 12:37 Ольга Белозерова

На фоне увольнений: Meta арендует больше площадей в Тель-Авиве

Компания Meta арендует больше площадей в Тель-Авиве на фоне сообщений о сокращениях сотрудников.

Как сообщает Globes, материнская компания Facebook подписала договор аренды 51 000 квадратных метров офисных помещений на 20 этажах в проекте Landmark TLV в Тель-Авиве.

В Meta работает около 900 человек в Израиле на двух основных объектах в Тель-Авиве: Rothschild 22 Aviv Group и Sarona Tower компании Azrieli Group.

Насколько известно, увольнения, которые Meta планирует в Израиле, которые, вероятно, затронут только несколько десятков сотрудников, не будут означать каких-либо изменений в планах, касающихся офисных помещений компании.

В то же время, пишет Globes, инсайдеры отрасли недоумевают по поводу энтузиазма компании в отношении продолжения аренды в Тель-Авиве, поскольку Meta пересматривает существующие договоры аренды и изучает способы сокращения своих офисных помещений.

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