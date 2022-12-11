



На фоне протестов: иранская валюта обвалилась до нового минимума

Иранская валюта - риал - упала до нового минимума по отношению к доллару США на фоне продолжающихся протестов и усиливающейся изоляции страны из-за связей с Россией.



Об этом сообщает Reuters.



По данным валютного сайта Bonbast.com, в субботу, 10 декабря, на неофициальном рынке доллар продавался за 370 200 риалов по сравнению с 367 300 в пятницу.



Отмечается, что иранский риал потерял 13,8% своей стоимости после того, как в Исламской Республике вспыхнули беспорядки.