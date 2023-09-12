



На финансирование ешив выделено более 700 млн шекелей

Финансовая комиссия Кнессета одобрила выделение более 700 миллионов шекелей на программу New Horizons, которая финансирует образование ультраортодоксов.



Это является частью коалиционных соглашений.



Средства поступят из профицита бюджета. По словам депутата Моше Гафни, таким образом будут профинансированы ультраортодоксальные школы, содержание которых не регулируется министерством просвещения.



"Мы прилагаем все усилия, чтобы исправить накопившуюся за эти годы несправедливость в связи с отсутствием финансирования образования в ешивах", — отметил он.