



На что израильтяне стали тратить меньше денег и на что – больше

Рост стоимости жизни заставляет израильтян менять свои потребительские привычки. Данные о расходах по кредитным картам, ключевому индикатору состояния экономики, показывают снижение в реальном выражении (без учета инфляции) во втором квартале почти во всех областях – от топлива до продуктов питания и электротоваров.



В номинальном выражении расходы по кредитным картам выросли на незначительные 0,04% по сравнению с первым кварталом. Если принять во внимание инфляцию (в годовом исчислении 4,6% до конца мая), это представляет собой реальное снижение. Цифры основаны на среднесуточном показателе во втором квартале до 12 июня по сравнению со среднесуточным показателем в первом квартале.



Главный стратег банка Hapoalim по финансовым рынкам Моди Шафрир подсчитал на основе данных Банка Израиля, что расходы на продукты питания выросли на 0,05% в период между первым и вторым кварталами. Учитывая значительный рост цен со стороны импортеров и производителей, в некоторых случаях до 10%, и принимая во внимание естественный прирост населения, сокращение расходов в реальном выражении является существенным. Люди покупают меньше.



Признаки снижения потребления можно увидеть и со стороны розничных сетей. По данным Центрального статистического бюро, их общая выручка от продаж упала на 1,6% в годовом исчислении в период с февраля по апрель 2023 года.



Наибольшее снижение расходов по кредитным картам приходится на категорию “Промышленные товары”, что означает почти все потребительские товары, кроме продуктов питания: одежду и обувь, электрические и электронные товары, мебель и так далее. Расходы в этой категории сократились на 4,2% во втором квартале по сравнению с первым.



Сокращение этих товаров, по-видимому, является основным способом, с помощью которого израильтяне справляются с инфляцией и десятью повышениями процентных ставок с апреля 2022 года. Повышения средней заработной платы на 5,1% за год до апреля было явно недостаточно, чтобы компенсировать последствия роста цен.



Основной категорией, в которой наблюдается существенный рост расходов, являются образование и отдых, которые выросли на 5,6%. Образование кажется последней областью, в которой израильтяне готовы сокращать расходы в трудные времена. Расходы на рестораны выросли на 1,1%, когда цены выросли значительно больше.



Буквально на этой неделе Центральное бюро статистики пересмотрело свою оценку роста за первый квартал в сторону повышения до 3,1% в годовом исчислении. Как это сочетается с замедлением потребления?



Ринат Ашкенази, главный экономист страховой и финансовой группы The Phoenix Holdings, говорит, что противоречия нет.



“Расходы по кредитным картам в основном представляют собой личное потребление, которое упало на 1,7% в первом квартале. Экономический рост включает в себя и другие элементы, такие как инвестиции в жилье, где объем покупок в первом квартале по-прежнему был высоким по сравнению с прошлым годом. Экспорт, особенно высокотехнологичный, также поддерживал экономику. Но промышленность, транспорт и торговля показывают снижение. Это отличается от ситуации в других странах. Например, в США именно потребители лидируют в росте, вероятно, потому, что сбережения, накопленные во время пандемии Covid, сохраняются там дольше”, – объясняет он.



Шафрир также дает свой прогноз насчет будущего.



“Судя по цифрам, которые мы видели до сих пор, потребление домохозяйств снизится и во втором квартале по тем же причинам, что и до сих пор – высокая инфляция и рост процентных ставок, которые сокращают доход домохозяйств. Трудно сказать, что произойдет в третьем квартале, но мы, вероятно, не увидим роста расходов. В долгосрочной перспективе можно предположить, что тенденция к росту вернется. Многие израильтяне считают повышение уровня жизни своим приоритетом”, – говорит он.