



На 30 шекелей в месяц больше.Скачок тарифа на электроэнергию

Предстоящее повышение тарифа должно увеличить ежемесячный счет в среднем на 30 шекелей на семью в течение следующих 3 лет, с 49,1 до 53,4 агорот .



Объявление о новых тарифах на электроэнергию появилось на сайте Управления электроэнергетики, после того, как на прошлой неделе оно объявило об ожидаемом повышении тарифа без подробностей.



Из сообщения следует, что цена должна вырасти с 49,1 агорот до 53,4 агорот за кВт/ч для "репрезентативного потребителя", потребность которого составляет около 8000 кВт/ч в год. Это повышение составит около 30 шекелей в месяц, или 8,2% в целом.



Стоимость производства электроэнергии стала дороже, в основном из-за скачка цен на уголь, поэтому высокие затраты будут распределены на 3 года до 2024 года, даже когда электроэнергетике удастся сократить использование угля.



Другими факторами повышения стоимости электроэнергии для домохозяйств являются повышение курса доллара, ограничения со стороны Министерства охраны окружающей среды, а также производная от изменений в структуре коммерческих тарифов, повышения процентных ставок и роста цен в экономике. Небольшое снижение тарифа произошло в связи с уменьшением признания капитальных затрат электрической компании.

