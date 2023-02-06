



“Мы будем умножаться”: Депутаты обещают достроить новый квартал в Иерусалиме

Депутаты Кнессета от всех коалиционных партий совершили поездку по северо-восточному Иерусалиму и терминалу в старом аэропорту Атарот, где планируется построить новый еврейский квартал. Целью тура, инициированного и возглавляемого организацией “Храни Иерусалим”, основанной Хаимом Зильберштейном, было ускорение экологической экспертизы и скорейшего утверждения в Иерусалимском окружном комитете.



“Строительство в Атароте резко повлияет на снижение стоимости жилья в Иерусалиме и позволит молодым парам остаться в городе и покупать квартиры, – считают в организации. “Строительство в Иерусалиме больше не является вопросом политики, а является проверкой управления Государством Израиль”.



Экскурсия началась с осмотра и осмотра библейского холма Гиват-Шауль-Тель-Эль-Фуль, продолжилась на территории аэропорта Атарот и завершилась в индустриальном парке Атарот посещением иерусалимских виноделен вместе с управляющим индустриальным парком Яаковом Гутманом и владельцем винодельни Офер Гетта. Также присутствовали заместитель мэра Иерусалима Флер Хассан Наум и члены городского совета Иерусалима.



Еврейский квартал планировалось построить в районе Атарот много лет назад, “но его строительство было отложено из-за иностранного давления”, по словам депутата Лимор Сонн Хар-Мелех от “Оцма Йегудит”.



“Это район первостепенной стратегической важности, где создание еврейского квартала станет неотъемлемой частью города, укрепит северную часть Иерусалима и установит израильский суверенитет в столице”, – считает она.



Член городского совета Йехонатан Йосеф сообщил, что около года назад он одобрил создание района в местном комитете по планированию и строительству.

“С тех пор было проведено экологическое обследование, которое закончилось. Теперь все зависит от правительства Израиля”, – заявил он.



“Как бы терроризм ни пытался поразить нас и снести нам головы, мы будем умножаться и расти”, – пообещал член Кнессета Боаз Бисмут от “Ликуд”. “Мы будем работать на всех уровнях, чтобы укрепить поселение и продвигать план строительства еврейского квартала в Атароте”.



“Как член городской администрации Иерусалима и заместитель мэра в прошлом, я был поражен количеством незаконного строительства, которое существует в районе Атарот, это строительство представляет опасность для целостности Иерусалима”, – сказал депутат Кнессета Авраам Бецалель от ШАС.



Член Кнессета Охад Таль от ”Религиозного сионизма” сказал после экскурсии: “Сегодня мы услышали о благодатном плане строительства 9000 единиц жилья в новом районе Атарота. Это стратегический шаг, который обеспечит территориальную целостность города, внесет вклад в демографический баланс и поможет снизить цены на жилье”.