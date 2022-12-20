



МВФ утвердил новую программу для восстановления Украины

Исполнительный совет МВФ утвердил Мониторинговую программу с привлечением совета директоров (МППС) для Украины, которая будет способствовать стабилизации макроэкономической политики в стране, а также привлечению новой донорской поддержки. Об этом говорится в официальном сообщении Фонда.



«Четырехмесячная программа МППС, одобренная руководством МВФ, призвана помочь Украине поддерживать стабильность, а также катализировать донорское финансирование в условиях очень больших потребностей в платежном балансе и чрезвычайно высоких рисков», - отмечается в сообщении.



Основные мероприятия программы охватывают мобилизацию доходов, а также восстановление внутреннего долгового рынка. Кроме того, предусмотрена подготовка стратегии финансового сектора, повышения прозрачности и управления.



И хотя программа не предусматривает выделения новых траншей, она будет способствовать привлечению финансирования других международных доноров в 2023 году.



Напомним, с 11 по 22 ноября миссия МВФ во главе с Гевином Греем провела онлайн-дискуссии с украинскими властями, обсудив ключевые элементы программы МППС. Уже 23 ноября стороны сообщили о достижении предварительной договоренности на уровне персонала по программе. Надлежащее выполнение Украиной обязательств в рамках договоренностей поможет ей перейти к новой программе МВФ, которая уже будет предусматривать финансирование.