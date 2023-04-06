



МВФ прогнозирует самый слабый за 30 лет рост глобальной экономики

Международный валютный фонд спрогнозировал самый слабый за три десятилетия рост глобальной экономики. МВФ говорит, что через пять лет мировая экономика вырастет примерно на 3%. Об этом сообщает Bloomberg.



По словам управляющего директора МВФ Кристаллины Георгиевой, это самый низкий среднесрочный прогноз роста с 1990 года и самый маленький средний пятилетний показатель в 3,8% за последние два десятилетия.



МВФ прогнозирует, что почти 90% стран с развитой экономикой в ​​этом году столкнутся с более медленным ростом или стагнацией, потому что усиление денежно-кредитной политики влияет на спрос и замедляет экономическую активность в США и Еврозоне.



“В условиях растущей геополитической напряженности и до сих пор высокой инфляции надежное восстановление остается недостижимым”, — сказала Георгиева.



Она отмечает, что в таких условиях центральные банки должны продолжать повышать процентные ставки, пока давление на финансовую стабильность не сведется к минимуму.



По данным издания Financial Times, Георгиева предупредила, что мировая экономика переживает годы медленного роста, а среднесрочные перспективы самые слабые более 30 лет.