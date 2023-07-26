



МВФ: приостановка зернового соглашения может поднять цены на зерно на 10-15%

Международный валютный фонд подсчитал, что выход России из соглашения, разрешающего украинский экспорт через Черное море, может привести к росту мировых цен на зерно на 10-15%, но заявил, что продолжает оценивать ситуацию.



Главный экономист МВФ Пьер-Оливье Гуринша заявил журналистам, что сделка с зерном в Черном море сыграла “очень важную роль” в обеспечении достаточных поставок зерна из Украины, ослабив ценовое давление на продукты питания. По его словам, его приостановка, вероятно, окажет повышательное давление на цены.



“Мы все еще оцениваем, но повышение цен на зерно где-то в диапазоне от 10 до 15% является разумной оценкой”, — сказал он.



МВФ прогнозирует, что в 2023 году мировая базовая инфляция снизится до 6,8% с 8,7% в 2022 году и упадет до 5,2% в 2024 году, а базовая инфляция будет снижаться более постепенно - до 6,0% в 2023 году и затем до 4,7% в 2024 году.



Гуринша сказал Reuters, что это может продолжаться до конца 2024 или начала 2025 года, пока инфляция не снизится до целевых показателей центральных банков и текущий цикл ужесточения денежно-кредитной политики не закончится.



На прошлой неделе МВФ заявил, что выход России из инициативы, которая была предложена Турцией и ООН в июле прошлого года, ударит по регионам, которые сильно зависят от поставок из Украины, включая Северную Африку, Ближний Восток и Южную Азию.



Сделка позволила Украине экспортировать около 33 метрических тонн зерна по морю и стала важным фактором глобальной продовольственной безопасности.



Европейский союз во вторник заявил, что готов экспортировать почти всю украинскую сельскохозяйственную продукцию по “путям солидарности” — железнодорожным и автомобильным транспортным сообщениям через государства-члены ЕС, граничащие с Украиной.



Около 60% экспорта Украины было отправлено по путям солидарности, а 40% - по Черному морю, пока действовала сделка по зерну, поддерживаемая ООН.

