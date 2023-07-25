



МВФ повысил прогноз роста мировой экономики на 2023 год

Международный валютный фонд обновил свой прогноз роста глобальной экономики на 2023 год, улучшив его на 0,2 процентных пункта до уровня 3% по сравнению с апрельскими выводами. Эта информация представлена в докладе МВФ о перспективах развития мировой экономики, который был представлен в Вашингтоне 25 июля.



"По сравнению с прогнозами, которые приводились в докладе о перспективах развития мировой экономики с апреля 2023 года, рост глобального ВВП на 2023 год повышен на 0,2 п.п. Изменений в прогнозах, касающихся 2024 года, нет", – отмечается в документе.



В МВФ отмечают, что рост глобального ВВП в 2024 году оценивается на уровне 3%, так же, как и в 2023 году. В прошлом году, в 2022 году, этот показатель составлял около 3,5%, согласно расчетам МВФ.



Хотя прогноз на 2023 год немного выше, чем было предсказано в апрельском докладе, экономический рост остается недостаточно сильным согласно историческим стандартам, отметили в Фонде.



Перспективы роста в развивающихся экономиках и на формирующихся рынках на 2023-2024 годы выглядят в целом стабильными, хотя есть некоторые значительные различия по регионам, добавили в Международном валютном фонде.

