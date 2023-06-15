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МВФ: неопределенность по реформе может нанести ущерб экономическому росту
15.06.2023 20:04 Ирина Демьянова

МВФ: неопределенность по реформе может нанести ущерб экономическому росту

Международный валютный фонд высоко оценивает “замечательные экономические показатели” Израиля в 2022 году, но предупреждает, что “неопределенность” в отношении спорных судебных реформ может нанести ущерб росту.

После того, как ВВП увеличился на 6,5% в 2022 году, рост, вероятно, “замедлится в этом году, поскольку он вернется к потенциалу в среднесрочной перспективе»”, говорится в заявлении Исполнительного совета МВФ, опубликованном в рамках ежегодной оценки экономики страны.

По прогнозу МВФ, в этом году ожидается падение темпов роста до 2,5%.

Замедление вызвано несколькими факторами, в том числе высокой инфляцией — 5% в 2022 году — и спорной реформой.

“Неопределенность, создаваемая предлагаемой судебной реформой, может оказать негативное влияние на экономику”, — заявил МВФ, призвав к “политически обоснованному решению”.

 

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