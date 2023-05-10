



МВФ: Израильская экономика фундаментально сильна

Ежегодная делегация Международного валютного фонда во главе с Мигелем Сеговиано в среду представила министру финансов и управляющему Банка Израиля предварительные итоги своих встреч в Израиле.



Ожидается, что МВФ опубликует свой окончательный отчет об экономике Израиля за 2022 год позднее.



Министерство финансов и Банк Израиля высоко оценивают интенсивную работу делегации МВФ.



В отчете МВФ описывается фоновое состояние израильской экономики, меры налогово-бюджетной политики, предпринятые правительством, и денежно-кредитная политика Банка Израиля по борьбе с инфляцией и ее снижению. В отчете также рассматриваются важные вопросы повестки дня израильского правительства, а также проблемы, стоящие перед израильской экономикой, и рекомендации для будущих направлений политики.



МВФ заявил, что рост Израиля замедлится в 2023 году после "заметного" восстановления в 2022 году, но риски смещаются в сторону снижения из-за внешнеэкономической нестабильности и неопределенности в отношении судебной реформы в стране, что может сократить инвестиции.



В заявлении, опубликованном по окончании ежегодной миссии, МВФ отметил, что позиция Израиля в денежно-кредитной политике должна оставаться жесткой, учитывая напряженный рынок труда и общую инфляцию выше целевого диапазона центрального банка.



Управляющий Банка Израиля Амир Ярон сказал: “Я благодарю членов делегации МВФ за их тщательную и профессиональную работу в течение последних нескольких недель и за плодотворные обсуждения, которые мы с ними провели. В отчете указывается на сильные экономические основы израильской экономики, наряду с проблемами, с которыми она сталкивается, а также на ряд важных политических мер, которые Банк Израиля использует для снижения инфляции и поддержания стабильности израильской экономики”.



“Мы подробно изучим окончательный отчет, когда он будет опубликован в дополнение к этому резюме, включая все его важные рекомендации”, — добавил Ярон.









