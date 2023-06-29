



МВФ: экономический кризис в Ливане усугубляется корыстными интересами

Финансовый кризис в Ливане усугубляется отсутствием политических действий и корыстных интересов, которые вызвали сопротивление реформам, заявил в четверг Международный валютный фонд в своей первой комплексной финансовой оценке с тех пор, как экономика начала разваливаться в 2019 году.



МВФ заявил, что задержка привела к уменьшению депозитов в иностранной валюте, которые в конечном итоге могут быть возмещены при реструктуризации банковского сектора, заявив, что сейчас может быть возмещено на 10 миллиардов долларов меньше, чем в 2020 году. Согласно отчету, без реформ государственный долг Ливана может достичь 547% ВВП к 2027 году.



“Сохранение статус-кво представляет собой самый большой риск для экономической и социальной стабильности Ливана, уводя страну по непредсказуемому пути”, – говорится в докладе.



Ливан подписал соглашение с МВФ в апреле 2022 года, но не выполнил условий для обеспечения полной программы, которая считается решающей для его восстановления после одного из самых серьезных финансовых кризисов в мире.



МВФ в четверг заявил, что меры реформ, которые Ливан пытался предпринять до сих пор, включая бюджет на 2022 год, закон о банковской тайне и проект закона о контроле за движением капитала, не оправдали рекомендаций, данных властям персоналом МВФ. Глава миссии Эрнесто Риго заявил журналистам, что сальдо счета текущих операций Ливана в 2022 году было “очень разочаровывающим”, а также то, что Ливан еще не принял бюджет на 2023 год.



“Ситуация очень тяжелая”, – сказал он.