



Пороховая отрасль нуждается в кратном росте объемов – Минпромторг РФ

Объемы производства в пороховой и боеприпасной отраслях в России нуждаются в кратном наращивании. Это необходимо, чтобы обеспечить потребности спецоперации на Украине, сообщил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.



Министр отметил, что оборонно-промышленный комплекс в России активно развивается. По его словам, в этом году он продолжит рост, так как нужно восполнять запасы и обеспечивать ритмичность поставки для выполнения текущих задач.



Мантуров добавил, что в 2022 году для нужд “СВО” поставили порядка 340 тысяч комплектов экипировки. Министр уточнил, что для этого к работе подключили более 500 предприятий легкой промышленности.