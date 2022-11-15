



Мозамбик впервые экспортировал газ в Европу

Плавучий терминал для сжижения газа (LNG) Coral South на шельфе Мозамбика стоимостью $8 млрд отгрузил первую партию сжиженного газа для отправки в Европу. Об этом сообщила итальянская компания Eni – оператор проекта Coral South.



"Первая партия LNG из проекта Coral South из Мозамбика является новым и значительным шагом вперед в стратегии Eni по использованию газа как источника, который может внести значительный вклад в энергетическую безопасность Европы, а также диверсификации поставок", - отметил генеральный директор Eni Клаудио Дескальци.



Компания отмечает, что Coral South является знаковым проектом для отрасли, знаменуя выход Мозамбика на мировой рынок LNG. Проект, начатый в 2017 году, удалось запустить только через 5 лет в соответствии с начальным бюджетом и графиком. Терминал Coral Sul FLNG обладает мощностью сжигания газа 3,4 миллиона тонн в год и будет производить LNG из 450 миллиардов кубических метров газа в резервуаре Coral.



Coral South управляется итальянской компанией Eni. В консорциум, кроме ExxonMobil, входят китайская CNPC, португальская Galp, корейская Kogas и Empresa Nacional de Hidrocarbonetos (ENH).



Газовый Блок 4 в бассейне Rovuma, являющегося источником ресурсов для LNG-завода, находится под управлением Mozambique Rovuma Venture S.p.A. (MRV) – совместного предприятия ExxonMobil, Eni и CNPC. Ему принадлежит 70% концессионного контракта на разведку и добычу на этом участке. Galp, Kogas и ENH принадлежит по 10%.