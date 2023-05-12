



Моссад и ШАБАК хотят изменить условия найма сотрудников IT-сектора

Моссад и ШАБАК планируют нанимать сотрудников из испытывающего трудности израильского технологического сектора и пытаются адаптировать трудовые контракты, чтобы привлечь их.



В настоящее время многие контракты для таких организаций, в том числе для ЦАХАЛа и израильской полиции основаны на профсоюзных соглашениях, устанавливающих предельные размеры заработной платы, что ограничивает их конкурентоспособность.



Комитет Кнессета по иностранным делам и безопасности обсудил запросы Моссада и ШАБАКа относительно условий их работы и заработной платы. В ходе обсуждения представители Моссад заявили, что планируют, 40% персонала организации нанимать по личным контрактам.



По данным Минфина, рыночные условия и конкуренция со стороны частного сектора затрудняют набор сотрудников для этих организаций. Предлагаемый закон позволит сотрудникам этих организаций выбирать личный контрактс льготами, отличными от тех, которые обычно получают государственные служащие. Глава отдела кадров Моссада добавил, что трудности с набором персонала связаны с такими областями, как технологии, кибербезопасность и психология.



Глава отдела кадров ШАБАК считает, что “от адаптации модели занятости к сегодняшнему рынку никуда не деться”, поскольку текущая модель занятости больше не актуальна, и невозможно нанимать или удерживать технических работников. Он добавил, что сегодня основные подразделения ШАБАК требуют новых сотрудников, которые разбираются в новых технологиях.



ЦАХАЛ все еще ведет переговоры с Министерством финансов относительно аналогичного механизма для сотрудников. Предложение было единогласно принято всеми депутатами Кнессета от коалиции и оппозиции и будет рассмотрено во втором и третьем чтении в рамках голосования по государственному бюджету.