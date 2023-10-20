



Московская биржа - юань впереди доллара

В России Московская биржа показывает официальный график курса валюты, начиная с китайского юаня.



Не ошибка и не шутка, Москва вот уже год как показывает, что для нее главной иностранной валютой стал китайский юань, поскольку все выходы на евродоллары для России заблокированы. Расчеты во внешней торговле Россия тоже начала производить в юанях. И доля юаня в расчетах за экспорт составила только в августе 29%.



Впрочем, за пределами Биржи, юань занимает 26% рынка, в то время как евро и долларам российские граждане пока еще отдают 69% своих запросов.



