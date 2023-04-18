



Moody’s: протесты в Израиле оказали на нас громадное впечатление



Представители агентства Moody's, ответили на вопрос 12-го канала израильского ТВ о влиянии протестов на прогноз рейтинга.



Работники агентства сказали: "Мы были очень впечатлены поведением гражданского общества, организаций трудящихся и умов в сфере безопасности, которые показали, что существует сильная оппозиция изменениям в законодательстве. В данный момент мы все ждем, каким будет окончательный результат, протесты могут повлиять положительно, а могут и отрицательно".