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Moody’s: протесты в Израиле оказали на нас громадное впечатление
18.04.2023 09:24 Аркадий Бочаровский

Moody’s: протесты в Израиле оказали на нас громадное впечатление


Представители агентства Moody's, ответили на вопрос 12-го канала израильского ТВ о влиянии протестов на прогноз рейтинга.

Работники агентства сказали: "Мы были очень впечатлены поведением гражданского общества, организаций трудящихся и умов в сфере безопасности, которые показали, что существует сильная оппозиция изменениям в законодательстве. В данный момент мы все ждем, каким будет окончательный результат, протесты могут повлиять положительно, а могут и отрицательно".

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