



Moody's предупреждает о рисках из-за правовой реформы

Агентство Moody's предупредило, что осуществление плана правовой реформы может существенно ослабить институциональную мощь Израиля.



"Предлагаемая реформа судебной системы может привести к ослаблению системы сдержек и противовесов с негативными последствиями для институтов страны и силы управления .В случае полной реализации предлагаемые изменения могут существенно ослабить силу судебной системы и иметь негативные последствия для кредитоспособности", — сказано в прогнозе.



По данным Moody's, изменения могут также создать долгосрочные риски для экономических перспектив Израиля, особенно в рамках притока капитала в важный высокотехнологичный сектор.



В рейтинговом агентстве подчеркнули, что представленный пакет реформ представляет собой "существенные изменения в судебной системе страны".



"Масштабы изменений и скорость, с которой правительство пытается протолкнуть их через парламент, привели к широкомасштабной критике со стороны групп гражданского общества, оппозиционных политиков и международного сообщества. С января 2023 года в Израиле продолжаются масштабные протесты. Еще неизвестно, будут ли предложенные изменения реализованы в их нынешнем виде или будет достигнут какой-то компромисс", - добавили в агентстве.

