



Moody's понизило кредитный рейтинг Израиля

Глобальное рейтинговое агентство Moody's в пятницу подтвердило свой суверенный кредитный рейтинг на уровне “A1”, но понизило прогноз по кредитным рейтингам израильского правительства до “стабильного” вместо “позитивного”.



В заявлении Moody's поясняется, что подтверждение рейтинга “A1” “отражает сильный экономический рост Израиля и улучшение финансовой устойчивости, которые, как ожидает Moody's, сохранятся в его базовом сценарии. Экономика оказалась устойчивой ко многим экономическим и геополитическим потрясениям за последние десятилетия и росла быстрыми темпами, чему способствовала высокотехнологичная промышленность Израиля, конкурентоспособная на мировом рынке”.



Что касается решения понизить прогноз, Moody's написало, что “изменение прогноза с позитивного на стабильный отражает ухудшение управления Израилем , о чем свидетельствуют недавние события, связанные с предложением правительства о реформе судебной системы страны… правительство попыталось провести широкомасштабную реформу, не ища широкого консенсуса, указывающего на ослабление институциональной силы и предсказуемости политики. В результате риски для рейтинга Израиля теперь сбалансированы, что ведет к стабильному прогнозу”.



"В целом, недавние события компенсировали позитивные события, которые привели к тому, что Moody's дало положительный прогноз на апрель 2022 года, что связано с сильными экономическими и фискальными показателями и проведением структурных реформ предыдущим правительством”, — говорится в заявлении.



Премьер-министр Биньямин Нетаниягу и президент Ицхак Герцог поговорили с официальными лицами Moody's в пятницу перед публикацией рейтинга, чтобы убедить их не понижать рейтинг.



Текущий рейтинг Израиля “A1” - выше среднего. Это указывает на то, что Израиль способен погашать краткосрочные кредиты.



Moody's ранее предупреждал правительство об экономических последствиях предлагаемой им законодательной политики, и многие экономисты поддержали эти опасения.



