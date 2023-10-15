



Moody's отложило объявление кредитного рейтинга Израиля

Moody's в последнюю минуту отложило публикацию последнего обновления рейтингов Израиля и проинформировало генерального бухгалтера Министерства финансов Яли Ротенберга об этом. Агентство готовилось к объявлению рейтинга и недавно посетило Израиль, но неожиданное начало войны внесло свои коррективы.



На практике значение отсрочки заключается в том, что кредитный рейтинг Израиля остается неизменным на уровне А1 со стабильным кредитным прогнозом. Следующее объявление кредитного рейтинга Moody's запланировано через шесть месяцев.



На прошлой неделе после начала войны агентство Moody's опубликовало специальный отчет, в котором говорилось: “В прошлом суверенный кредитный профиль Израиля демонстрировал устойчивость к террористическим атакам и военным действиям”.



До войны агентство Moody's в течение нескольких месяцев предупреждало, что судебная реформа и вызванная ими политическая нестабильность могут повлиять на кредитный рейтинг Израиля.



Рейтинг Израиля Moody's оставался неизменным в течение 15 лет с тех пор, как он был повышен до A1 в 2008 году. Fitch присвоило Израилю аналогичный рейтинг A+, тогда как рейтинг S&P AA-, на одну ступень ниже. S&P опубликует обновленный кредитный рейтинг Израиля в следующем месяце.

