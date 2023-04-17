



Moody's: Основная причина понижении рейтинга - угроза судебной системе Израиля

Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service сообщает, что ключевым фактором, повлиявшим на его решение понизить прогноз кредитоспособности Израиля, была обеспокоенность тем, что запланированные изменения в правовой системе страны поставят под угрозу независимость судебной системы.



Заявление, по-видимому, противоречит утверждениям правительственных деятелей о том, что этот шаг был вызван в большей степени крупным движением протеста против правовой реформы, чем собственно изменением законодательства.



Выступая на вебинаре, старший вице-президент Moody's Кэтрин Мюльброннер говорит, что агентство кредитного рейтинга оценивает фискальную политику на основе эффективности монетарной и макроэкономической политики.



"Единственной причиной нашего рейтингового действия в прошлую пятницу были события, связанные с планами правительства по судебным изменениям", — сказала Мюльброннер. — "В Израиле нашей главной заботой является то, что исполнительная власть продвигает важные изменения в институциональную структуру страны с такой скоростью и без какого-либо диалога — для нас это не является признаком сильных институтов".



"Планы рискуют подорвать независимость судебной власти, потому что правительство будет контролировать назначение судей — в частности, назначение судей БАГАЦ — и это также ограничит способность Верховного суда пересматривать законодательство и решать вопрос о легитимности законов", — добавила Мюльброннер.



"Наличие сильной и независимой судебной системы важно везде, но еще важнее в такой системе, как Израиль, где на самом деле есть только две ветви власти: исполнительная и судебная. Другие системы сдержек и противовесов, которые существуют в других странах, в Израиле относительно слабы", — пояснила она.



В пятницу агентство Moody's понизило экономический прогноз страны с позитивного на стабильный, сославшись на "ухудшение государственного управления в Израиле" и раскритиковав "способ, которым правительство пыталось провести широкомасштабную судебную реформу, не стремясь к широкому консенсусу". Агентство предупредило, что это "указывает на ослабление институциональной силы и предсказуемости политики".



Moody's подтвердило кредитный рейтинг Израиля A1, подкрепленный "сильным экономическим ростом и улучшением финансовой устойчивости", предупредив при этом, что рейтинг "будет подвергаться давлению на понижение, если текущая напряженность перерастет в затяжной политический и социальный кризис с существенным негативным воздействием на экономику", что, возможно, связано со значительно меньшим притоком капитала в важный высокотехнологичный сектор и перемещением израильских фирм за границу".



