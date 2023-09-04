



Moody`s обозначило основные факторы риска для мировой экономики

Мировая экономика продолжит замедляться в ближайшее время, одной из причин этого может стать сохранение относительно высокого уровня инфляции, заявила глава подразделения рейтингового агентства Moody`s по суверенным и субсуверенным рискам Мари Дирон в интервью телеканалу CNBC.



По ее словам, замедление темпов экономического роста связано с тремя основными факторами: сохранением высоких процентных ставок, напряженной ситуацией в финансовом секторе и замедлением роста в Китае. Госпожа Дирон отмечает, что, хотя центральным банкам разных стран удалось путем повышения ставок создать "дезинфляционный тренд", инфляционные риски по-прежнему остаются высокими.



"Все еще есть риск, что инфляцию будет труднее преодолеть, чем кажется сейчас, и это приведет к более длительному периоду медленного роста",— отметила она.



С высокими ставками связана и напряженность в финансовом секторе.



"Мы видим, что банки смогли пережить период высоких ставок, который оказал некоторое положительное влияние на рентабельность, но нужна корректировка бизнеса, чтобы продолжать привлекать депозиты. Могут возникнуть очаги напряженности, которые пока не проявились, но которые могут материализоваться позже в этом году или в следующем",— считает госпожа Дирон.



Мари Дирон отметила также, что в Moody`s не ожидают быстрого восстановления роста китайской экономики, скорее всего, "относительно медленный рост Китая будет иметь последствия для всего региона".



При этом, по мнению эксперта Moody`s, при общем замедлении в мире могут быть "очаги устойчивости", например, агентство наблюдает "относительно устойчивый рост и благоприятные условия на таких рынках, как Индия и Индонезия".