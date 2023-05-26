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Moody's: Доминирование доллара США сохранится на десятилетия
26.05.2023 09:12 Наталья Богинская

Moody's: Доминирование доллара США сохранится на десятилетия

Доминирование доллара США в международной торговле и финансах будет сохраняться в течение десятилетий, несмотря на новые вызовы, и даже когда появится более многополярная валютная система, доллар будет лидировать, заявило в четверг агентство Moody's Investor Service.

Высокая геополитическая напряженность и сложное балансирование на грани войны в политике США усилили спекуляции о прекращении доминирования доллара, но в настоящее время доллару нет жизнеспособных альтернатив, говорится в отчете Moody's.

“Самая большая краткосрочная опасность для позиции доллара связана с риском подрывающих доверие политических ошибок со стороны самих властей США, таких как, например, дефолт США по своему долгу”, – пишут аналитики Moody's.

Белый дом и представители республиканцев добились определенного прогресса в ночных переговорах о повышении потолка государственного долга в размере 31,4 триллиона долларов, сообщил журналистам в четверг главный республиканец в Конгрессе Кевин Маккарти.

Согласно данным Международного валютного фонда, доля доллара в официальных валютных резервах упала до 20-летнего минимума в 58% в четвертом квартале 2022 года по сравнению с примерно 78% на рубеже веков.

“В то время как ожидается дальнейшее падение доли доллара в резервах, его нынешние соперники, евро и юань, будут бороться за то, чтобы соответствовать его основным характеристикам, включая размер и открытость экономики США, а также надежность американского казначейства на рынке”, – считают аналитики.

В четверг индекс доллара, который измеряет силу американской валюты по отношению к шести конкурентам, вырос на 0,4% до двухмесячного максимума 104,23. За год индекс вырос на 0,7%.
 

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