



Moody's: Доминирование доллара США сохранится на десятилетия

Доминирование доллара США в международной торговле и финансах будет сохраняться в течение десятилетий, несмотря на новые вызовы, и даже когда появится более многополярная валютная система, доллар будет лидировать, заявило в четверг агентство Moody's Investor Service.



Высокая геополитическая напряженность и сложное балансирование на грани войны в политике США усилили спекуляции о прекращении доминирования доллара, но в настоящее время доллару нет жизнеспособных альтернатив, говорится в отчете Moody's.



“Самая большая краткосрочная опасность для позиции доллара связана с риском подрывающих доверие политических ошибок со стороны самих властей США, таких как, например, дефолт США по своему долгу”, – пишут аналитики Moody's.



Белый дом и представители республиканцев добились определенного прогресса в ночных переговорах о повышении потолка государственного долга в размере 31,4 триллиона долларов, сообщил журналистам в четверг главный республиканец в Конгрессе Кевин Маккарти.



Согласно данным Международного валютного фонда, доля доллара в официальных валютных резервах упала до 20-летнего минимума в 58% в четвертом квартале 2022 года по сравнению с примерно 78% на рубеже веков.



“В то время как ожидается дальнейшее падение доли доллара в резервах, его нынешние соперники, евро и юань, будут бороться за то, чтобы соответствовать его основным характеристикам, включая размер и открытость экономики США, а также надежность американского казначейства на рынке”, – считают аналитики.



В четверг индекс доллара, который измеряет силу американской валюты по отношению к шести конкурентам, вырос на 0,4% до двухмесячного максимума 104,23. За год индекс вырос на 0,7%.

