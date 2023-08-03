



Молочная дилемма Израиля: дефицит в супермаркетах на фоне высокого производства

В то время как более дорогое молоко и молочные продукты можно найти в изобилии на полках израильских супермаркетов, обычное 3%-ное молоко доступно непостоянно. Цена на это молоко регулируется государством, и его производство становится все более невыгодным, в результате чего страдают потребители. Хотя правительство предприняло определенные шаги по сокращению дефицита, ситуация не улучшилась.



В прошлом месяце министр финансов Израиля Бецалель Смотрич подписал приказ о снижении таможенной пошлины на ввозимое молоко сроком на три месяца. Цель этого решения состояла в том, чтобы устранить проблему нехватки молока в розничных магазинах и сетях супермаркетов. Поощрение импорта молока дает надежду на то, что потребители смогут покупать молоко без перебоев, с которыми они сталкиваются в настоящее время.



Израильские СМИ сообщили, что со вторника одна из крупных сетей супермаркетов в стране начнет импортировать молоко из Польши. Оно будет продаваться по более низкой цене, чем молоко израильского производства. Учитывая сомнительную рентабельность, трудно понять, как такой импорт может стать постоянным.



“Я надеюсь, что это будет первый и единственный раз, когда страна сделает это”, – говорит Джонатан Демри, молочный фермер из южной израильской общины Гилат, управляющий молочной фермой среднего размера со 150 коровами и тремя работниками, которая производит 1,5 миллиона литров молока в год.



“На самом деле недостатка в молоке нет”, – считает фермер. “Местное производство превышает местное потребление. Если полки пусты, значит, кто-то заинтересован в этой нехватке”.



Демри полагает, что крупные сети супермаркетов создают “фиктивный” дефицит, чтобы “узаконить импорт”. Такие фермеры, как Демри, продают свое молоко производителям, которые затем поставлют его розничным сетям и супермаркетам. На рынке молочных продуктов в Израиле доминируют три крупных молочных завода, цены на нерегулируемую продукцию которых зачастую весьма схожи.



“Сети супермаркетов заинтересованы в том же, что и производители молочных продуктов – они хотят, чтобы потребители покупали более дорогие продукты”, – отмечает доктор Авичай Снир с экономического факультета Университета Бар-Илан.



По словам Снира, молочный рынок в Израиле “сильно сконцентрирован и часто создает такой дефицит”. Этот рынок делает невыгодным производство молока, цена на которое регулируется государством. Государство вовлечено почти во все стадии процесса производства молока и регулирования цен. Оно определяет, сколько молока может производить каждая молочная ферма, кому оно распределяется, а также цену, которую молочные фермеры получают от производителей.



“Как только регулируемая цена на молоко становится невыгодной для молочных ферм, им нужно решить, что делать с производимым молоком”, – говорит Снир, который считает, что “молочный рынок в стране искажен”. “Производство питьевого молока менее прибыльно, чем производство нерегулируемых сыров, за которые потребители платят более высокую цену, что увеличивает прибыль производителей и розничных продавцов”.



“Пока на рынке много молока, это работает, но летом коровы дают меньше молока из-за жары, что приводит к дефициту”, – пояснил эксперт.



В этом году цены на регулируемые молочные продукты должны были вырасти на 16% из-за значительного роста стоимости импортных кормов для скота после вторжения России в Украину. Молочные производители говорят, что это объясняет значительную часть роста стоимости израильского молока. Чтобы избежать публичной критики, министр финансов отложил полное повышение, подняв цену лишь на 9,28%.



По мнению экспертов, последнее решение Смотрича разрешить импорт молока вряд ли решит проблему. Доставка молока в Израиль – длительный и дорогостоящий процесс, и к тому времени, когда молоко прибывает в Израиль, срок его годности подходит к концу. Также все усложняет вопрос о сертификации кошерности.



“В Израиле образцы каждой коровы берутся один раз в месяц, и существует гарантия качества, соответствующая одному из самых высоких стандартов в мире”, – объясняет Демри. “Невозможно гарантировать такое же качество импортного молока, и оно не будет свежим”.



“Рынок должен регулярно открываться для импорта, особенно для сыра”, – убежден Снир. “Если цена на сыр снизится, производители молочных продуктов будут вынуждены использовать больше сырья для производства питьевого молока”.



По его мнению, было бы эффективно предоставлять субсидии фермерам, чтобы они использовали землю по своему усмотрению, а не “согласно продиктованным им целям”. Это исправит рынок без преувеличенного вмешательства.



“Что нужно изменить, так это государственную политику, политику, которая создает это узкое место”, – уверен Демри. “Не может быть, чтобы государство, которое все контролирует, жаловалось нам на то, что молоко дорогое и требовало снижения цен”.