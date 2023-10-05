



Молдова предоставила бесплатный транзит газа для Украины

Молдова решила ввести бесплатный транзит газа для Украины, теперь Киев имеет доступ к газовым сетям Юго-Восточной Европы. Об этом сообщает издание BNN Breaking.



Отмечается, что по данным оператора газотранспортной системы страны GTSU, в результате значительного изменения в своей энергетической политике Молдова начала импортировать газ из Европы через Украину.



"Этот шаг последовал за поправками в молдавское законодательство, позволяющие компаниям использовать так называемые методы "обратной связи" в точках соединения с Украиной", - говорится в материале.



Решение Молдовы, которая является последним западным соседом Украины, проводившим подобные операции, можно рассматривать как решающий стратегический шаг.



Эта новая политика позволяет Украине импортировать газ с юга по Трансбалканскому газотранспортному коридору. Теперь Украина имеет доступ к газовым сетям Юго-Восточной Европы после успешных тестовых поставок газа молдавским газовым оператором "Молдоватрансгаз" в конце января.



Реализация этой политики также означает, что Украина сможет импортировать до 17 миллионов кубометров природного газа в сутки по Трансбалканскому газопроводу и газопроводу Яссы-Кишинев.



Решение Молдовы разрешить бесплатный транзит газа в Украину не только выгодно Киеву, но и имеет серьезные последствия для Кишинева. Имея в запасах более четверти миллиарда кубометров газа, хранящихся в Румынии и Украине, Молдова утверждает, что у нее есть достаточные запасы на зиму.



На фоне обвинений России в незаконном хранении газа в Украине Молдова уточнила, что хранящаяся там энергия была куплена на свободном рынке, а не у "Газпрома".



Необходимость в таком решении возникла после того, как "Газпром" сократил поставки природного газа в Молдову на 30 % в октябре 2022 года и на 56 % в декабре 2022 года.