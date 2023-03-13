



Могущественный шейх может купить Sillicon Valley Bank

Инвестиционная компания Royal Group, контролируемая высокопоставленным членом королевской семьи Абу-Даби, рассматривает возможность поглощения британского подразделения Silicon Valley Bank после его краха на прошлой неделе. Об этом сообщают источники, знакомые с этим вопросом, пишет The Economic Times.



Конгломерат, возглавляемый советником по национальной безопасности Объединенных Арабских Эмиратов шейхом Тахнуном бен Заидом Аль Нахайяном, обсуждает потенциальный выкуп через одну из своих дочерних компаний, сообщили люди, попросившие не называть их имен, поскольку обсуждения носят частный характер.



Окончательное решение еще не принято, и предложение не подано. Представители Royal Group не ответили на запросы о комментариях в нерабочее время.

Беспорядки в Silicon Valley Bank UK распространяются на национальный технологический сектор, вызывая беспокойство у стартапов и венчурных фирм, опасающихся потери доступа к средствам, хранящимся в банке. Хотя кредитор невелик по сравнению с крупнейшими банками Великобритании, он играет огромную роль в мире стартапов, описывая себя на своем веб-сайте как “банковский партнер для основателей, предпринимателей и инвесторов”.



Потенциальное поглощение фирмой шейха Тахнуна подчеркивает растущую финансовую значимость Абу-Даби в глобальных сделках и возрождает воспоминания о 2008 году, когда богатейшие шейхи Персидского залива вмешались, чтобы купить доли в западных кредиторах, таких как Citigroup Inc.



Популярность шейха Тахнуна в последние годы возросла. Он стал самой влиятельной деловой фигурой среди членов королевской семьи Абу-Даби. Помимо своей роли председателя Royal Group, он также курирует фонд благосостояния ADQ.





