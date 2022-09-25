



Мобилизованным россиянам предложили выплатить ₽300 тысяч

В Госдуму РФ внесли на рассмотрение законопроект о единоразовой выплате в размере 300 тысяч рублей для мобилизованных.

По данным "РИА Новости", инициаторами проекта выступили депутаты от КПРФ Нина Останина, Мария Дробот и Алексей Кориенко, и депутат от "Единой России" Татьяна Ларионова.

Также они предложили освободить мобилизованных от уплаты процентов по ипотечным и потребительским кредитам на период прохождения военной службы.

Кроме того, депутаты считают, что нужно инициировать выплату компенсации расходов на оплату ЖКХ в размере 50 процентов.

В проекте также предлагается: освобождение от налога на имущество; выплата ежемесячного пособия до трех лет для детей или беременной супруги; выплата компенсации 50% стоимости ОСАГО; предоставление отсрочки единственным специалистам в сельской местности; отсрочка родителю или совершеннолетнему родному брату или сестре ребенка-инвалида.