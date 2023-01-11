



Мобилизация помогла: российские кнопочные телефоны доминируют на рынке РФ

Кнопочные телефоны российских брендов обошли китайские по продажам на российском рынке.



Доля российских брендов в сегменте составила 50% от общего количества проданных в стране устройств, сообщают "Ведомости" со ссылкой на данные аналитиков "Марвел-дистрибуции". Для сравнения в 2021 году российские бренды кнопочных телефонов занимали 42% рынка.



При этом в 2022 общее число продаж увеличилось с 2,8 миллионов до 2,95 миллионов штук.



В топ-5 продаваемых отечественных кнопочных мобильников входят бренды teXet и F+. Конкуренцию российским брендам составляют Itel, Nokia и Philips, принадлежащие китайским конгломератам.



Глава "Infoline-аналитики" Михаил Бурмистров заявил, что основной причиной повышения спроса россиян на кнопочные телефоны в 2022 году стало начало военных действий в Украине и частичной мобилизации в РФ.