



“Многие компании закроются если не в этом году, то через два года”

“Технологии никуда не денутся и лишь завоевывают большую часть нашего мира. В долгосрочной перспективе имеет смысл инвестировать в хорошие венчурные фонды”, – сказал Хамуталь Меридор из Vintage Investment Partners на сессии, проведенной в рамках серии Calcalist “Работа после работы”, которая проводится совместно с KPMG Israel.



“Хорошие компании предвидели приближение кризиса и вошли в него с солидным капиталом, у них есть деньги на следующие два года. Такие компании могут даже расти в условиях кризиса, если их конкуренция ослабевает. Правда в том, что успешные компании сегодня не привлекают средства”, – сообщил Меридор.



“Мы также ожидаем, что многие компании закроются, если не в этом году, а через два года. Мы также знаем, что у частного капитала есть более полутриллиона долларов, ожидающих слияний и поглощений”, – добавил он.



“Мы прогнозируем, что многие крупные компании поднимутся в цене. В долгосрочной перспективе имеет смысл инвестировать в хорошие венчурные фонды”, – сказал представитель Vintage Investment Partners.



Майкл Райтблат, соучредитель и генеральный директор Forter, присутствовавший на встрече сообщил: “Мы не только не сократили, но и продолжаем открывать офисы по всему миру. Мы сделали анализ нашего бюджета SaaS, который составляет около нескольких миллионов долларов. Мы изначально были очень осторожной компанией, и мы не сошли с ума ни в прошлом году, ни в 2020, ни в 2019”.