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Миссия МВФ начала работу в Украине
13.02.2023 11:58 Раиса Вовк

Миссия МВФ начала работу в Украине

Миссия Международного валютного фонда в Украине начала работу 13 февраля. Планируется обсудить выполнение требований мониторинговой программы. Об этом сообщает глава постоянного представительства фонда Ваграм Степанян.

"Миссия МВФ во главе с Гэвином Греем начинает сегодня дискуссии с представителями властей Украины с целью подготовки к пересмотру Мониторинговой программы с участием Совета директоров", - заявил Степанян.

Напомним, в декабре Международный валютный фонд одобрил четырехмесячную мониторинговую программу для Украины, не предусматривающую выделения средств. 

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