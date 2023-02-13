



Миссия МВФ начала работу в Украине

Миссия Международного валютного фонда в Украине начала работу 13 февраля. Планируется обсудить выполнение требований мониторинговой программы. Об этом сообщает глава постоянного представительства фонда Ваграм Степанян.



"Миссия МВФ во главе с Гэвином Греем начинает сегодня дискуссии с представителями властей Украины с целью подготовки к пересмотру Мониторинговой программы с участием Совета директоров", - заявил Степанян.



Напомним, в декабре Международный валютный фонд одобрил четырехмесячную мониторинговую программу для Украины, не предусматривающую выделения средств.