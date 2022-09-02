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Мировые цены на продовольствие падают пятый месяц подряд
02.09.2022 18:56 Ольга Белозерова

Мировые цены на продовольствие падают пятый месяц подряд

Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН заявила о снижении индекса цен на продовольствие пятый месяц подряд.

В августе индекс упал до 138 и сейчас ниже, чем был до вторжения России в Украину. Обе страны были крупными экспортерами сельскохозяйственных культур, включая подсолнечное масло, кукурузу и пшеницу, отмечает ВВС.

В организации подчеркнули, что сделка по открытию украинских портов снизила цены на зерновые и растительное масло.

"Ослабление экспортных ограничений помогло снизить цены на сахар и масло, а более слабый спрос на определенные продукты помог снизить цены на мясо и молочные продукты", - рассказала представительница организации Эрин Коллиер.
 

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