



Мировые цены на продовольствие падают пятый месяц подряд

Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН заявила о снижении индекса цен на продовольствие пятый месяц подряд.



В августе индекс упал до 138 и сейчас ниже, чем был до вторжения России в Украину. Обе страны были крупными экспортерами сельскохозяйственных культур, включая подсолнечное масло, кукурузу и пшеницу, отмечает ВВС.



В организации подчеркнули, что сделка по открытию украинских портов снизила цены на зерновые и растительное масло.



"Ослабление экспортных ограничений помогло снизить цены на сахар и масло, а более слабый спрос на определенные продукты помог снизить цены на мясо и молочные продукты", - рассказала представительница организации Эрин Коллиер.

