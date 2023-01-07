



Мировые цены на продовольствие достигли рекордного уровня за 30 лет – ФАО

Рост стоимости большинства продовольственных товаров в прошлом году из-за сбоев, вызванных вторжением России в Украину, вызвали опасения по поводу дефицита и подняли индекс средних цен продовольственного агентства ООН до самого высокого уровня за всю историю наблюдений, пишет Reuters.



Индекс цен на продукты Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН ФАО, отслеживающий международные цены на наиболее продаваемые в мире продовольственные товары, в среднем составил 143,7 пункта в 2022 году, что на 14,3% больше, чем в 2021-м, и является самым высоким показателем с 1990 года.



В 2021-м индекс уже вырос на 28% по сравнению с предыдущим годом, поскольку мировая экономика оправилась от последствий пандемии.

Цены на продовольствие выросли после вторжения России в Украину в феврале прошлого года из-за опасений перебоев в торговле по Черному морю.



В декабре эталонный индекс показал падение девятый месяц подряд до 132,4 пункта по сравнению со значением 135,00 пункта за ноябрь. По данным ФАО, снижение индекса в декабре было вызвано падением мировых цен на растительные масла, а также некоторым снижением цен на зерно и мясо, но было смягчено небольшим ростом цен на сахар и молочные продукты.



Однако за весь 2022 год четыре из пяти пищевых субиндексов ФАО – крупы, мясо, молочные продукты и масла – достигли рекордных значений, а пятый – сахар – достиг 10-летнего максимума. По информации ФАО, индекс цен на зерновые ФАО вырос на 17,9% в 2022 году из-за таких факторов, как значительные сбои на рынке, более высокие затраты на энергию и ресурсы, неблагоприятные погодные условия и высокий мировой спрос на сохраняющееся продовольствие.



В ноябре мировые цены на продовольствие продолжили снижаться благодаря “зерновому соглашению”. Заключенное соглашение о продолжении экспорта зерна из Украины еще на 120 дней, поддерживаемое ООН, уменьшило опасения относительно того, что война может помешать масштабной торговле в Черном море.



Прогнозируемые мировые запасы зерновых к концу сезона 2022–2023 года были пересмотрены в сторону снижения на 1,1 млн т до 839 млн т, что на 2,2% ниже уровня предыдущего сезона и является самым низким уровнем за три года.