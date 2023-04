Мировой гигант видеоигр EA закрывает центр разработки в Израиле

Сегодня утром американский гигант видеоигр Electronic Arts (EA) сообщил сотрудникам своего израильского центра разработки в Кесарии, что их увольняют, а центр закрывается. Компания подтвердила закрытие и заявляет, что следует своему решению закрыть внутреннюю деятельность по разработке облачных вычислений, которая проводилась в Израиле, пишет Globes.



Центр разработки EA в Израиле был основан в 1998 году на основе GameFly, занимающейся облачными играми. Технология, разработанная GameFly, никогда не передавалась EA, хотя подобные технологии разрабатывались, вероятно, с нуля. Когда GameFly была приобретена в 2018 году, в ней работало 50 сотрудников, а, по данным LinkedIn, в настоящее время в компании работает 63 сотрудника. Большинство из них будут уволены.



Несколько сотрудников EA Israel сообщили, что материнская компания обеспокоена экономической нестабильностью в Израиле из-за запланированной судебной реформы, хотя глобальный кризис инвестиций в технологии, инфляция и падение продаж также способствовали решению.



EAs — прибыльная компания, чьи самые продаваемые игры включают FIFA, The Sims, Madden NFL, Battlefield и Need for Speed.



В EA заявили: “Мы периодически пересматриваем наши планы, чтобы убедиться, что мы сосредоточены на правильных стратегиях и предоставляем нашим игрокам наилучшие впечатления. Поэтому мы решили закрыть нашу внутреннюю деятельность по разработке облачных вычислений и офисы EA в Израиле. Мы тесно сотрудничаем с каждым работником и предлагаем поддержку всем, кого это коснется“.