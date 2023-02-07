



Мири Регев: проложить 5-6-полосные дороги, как в Дубае

В ходе обсуждения плана работы, которое состоялось в министерстве транспорта с компанией Нетивей Исраэль, был представлен ряд проектов, которые планируется осуществить в ближайшие годы.



По словам нескольких источников, присутствовавших в зале заседаний, министр транспорта Мири Регев постучала по столу и спросила: "Если в Дубае за короткое время могут построить дороги по пять и шесть полос в каждом направлении - почему не в Израиле?".



Эти слова были сказаны не в пустоту, и хотя расширить многие дороги в Израиле невозможно из-за плотности инфраструктуры в стране и неэффективности этого шага в облегчении дорожных заторов - и даже усугублении их - общая директива может быть воплощена в жизнь. В прошлом году был подписан стратегический план строительства дорог, стоимость которого оценивается в десятки миллиардов шекелей и который должен регулировать государственные инвестиции в дороги в течение десятилетия.



Это произошло после того, как в последние десятилетия государство Израиль вкладывало средства в расширение автомагистралей и строительство развязок, в то время как городским транспортом пренебрегали, об общественном транспорте не заботились, и кризис начал сказываться на гражданах страны и экономике в полную силу.



