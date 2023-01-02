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Мири Регев намерена отменить полосы движения общественного транспорта
02.01.2023 19:47 Аркадий Бочаровский

Мири Регев намерена отменить полосы движения общественного транспорта

Министр транспорта Мири Регев заявила, что следует обдумать отмены полос движения общественного транспорта на основных транспортных артериях Израиля.

Речь идет о шоссе №1 Тель-Авив-Иерусалим, шоссе№2 Тель-Авив-Хайфа и шоссе Аялон. 

Регев заявила: “"Стоять  в пробках и видеть пустые полосы для движения общественного транспорта - не в моей школе".

Регев сказала, что запрет на движение по полосам общественного транспорта "будет отменне в опредленные часы".

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