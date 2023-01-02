Мири Регев намерена отменить полосы движения общественного транспорта
Министр транспорта Мири Регев заявила, что следует обдумать отмены полос движения общественного транспорта на основных транспортных артериях Израиля.
Речь идет о шоссе №1 Тель-Авив-Иерусалим, шоссе№2 Тель-Авив-Хайфа и шоссе Аялон.
Регев заявила: “"Стоять в пробках и видеть пустые полосы для движения общественного транспорта - не в моей школе".
Регев сказала, что запрет на движение по полосам общественного транспорта "будет отменне в опредленные часы".