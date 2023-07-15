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Мир на пороге "страшного" дефицита: апельсинового сока не будет
15.07.2023 06:29 Раиса Вовк

Мир на пороге "страшного" дефицита: апельсинового сока не будет

В настоящее время 90% концентрата апельсинового сока поступает в Европу из Бразилии. Его разбавляют водой и добавляют ароматизатор с соком.

Мир может столкнуться с дефицитом апельсинового сока, а цены на него поползут вверх, пишет Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ).
 
"Всему виной неурожай апельсинов в Бразилии, которая является крупнейшим мировым поставщиком продукта", - говорится в сообщении.
 
С низким урожаем столкнулись и другие поставщики апельсинов из США, Мексики и Испании.
 
"Причина - погодные условия и бактериальная болезнь растений", - указывают эксперты, на которых ссылается издание.
 
Они прогнозируют, что дефицит апельсинов может спровоцировать рост цены на них, а в некоторых странах они могут исчезнуть с прилавков.

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