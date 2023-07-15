



Мир на пороге "страшного" дефицита: апельсинового сока не будет

В настоящее время 90% концентрата апельсинового сока поступает в Европу из Бразилии. Его разбавляют водой и добавляют ароматизатор с соком.



Мир может столкнуться с дефицитом апельсинового сока, а цены на него поползут вверх, пишет Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ).



"Всему виной неурожай апельсинов в Бразилии, которая является крупнейшим мировым поставщиком продукта", - говорится в сообщении.



С низким урожаем столкнулись и другие поставщики апельсинов из США, Мексики и Испании.



"Причина - погодные условия и бактериальная болезнь растений", - указывают эксперты, на которых ссылается издание.



Они прогнозируют, что дефицит апельсинов может спровоцировать рост цены на них, а в некоторых странах они могут исчезнуть с прилавков.