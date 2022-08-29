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Минздрав провел внезапную проверку завода "Санфрост": выводы
29.08.2022 19:38 Ольга Белозерова

Минздрав провел внезапную проверку завода "Санфрост": выводы

После того как в замороженной продукции производства компании "Санфрост" были обнаружены фрагменты животных, минздрав нагрянул с внезапной проверкой на завод.

Проверка состоялась на прошлой неделе, сообщает Times of Israel.

Согласно итогам проверки, планы фабрики по обеспечению безопасности пищевых продуктов и контролю нуждаются в улучшении. Также компании "Санфрост" необходимо больше контролеров на различных этапах производства, включая сортировку, чтобы убедиться в отсутствии посторонних предметов.

Напомним, что в продукции "Санфрост" была обнаружена, например, часть змеи.

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