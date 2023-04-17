



Минздрав предупреждает об опасности продукции Crystal Professional



Министерство здравоохранения Израиля предостерегает население от употребления и приобретения продукта Crystal Professional, предназначенного для выпрямления волос, который содержит глиоксиловую кислоту и продается без лицензии Министерства здравоохранения.



После проверки, проведенной экспертной комиссией, созданной министерством, было принято решение аннулировать лицензии на лосьоны для выпрямления волос, содержащие глиоксиловую кислоту, после того, как была обнаружена связь между их использованием и случаями почечной недостаточности.