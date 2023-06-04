Минздрав: отзыв продукта «Торт Птичье молоко»
Импортер «Натали Плюс Лтд.» призывает вернуть товар «Торт Птичье молоко» производства завода «Хлебпром», Россия.
В ходе проверки, проведенной продовольственной службой Хайфского окружного бюро здравоохранения, была обнаружена ошибка в маркировке срока годности продукта «Торт Птичье молоко» и в инструкции по его хранению. На наклейке со сроком годности было ошибочно указано «в заморозке до 15.12.23», хотя продукт продавался как охлажденный и был просрочен.
Информация о продукте:
Название продукта: «Торт Птичье молоко»
Торговая марка: MIREL
Вес: 400 гр.
Партия: 203.22 LOT
Дата производства: 22.07.2022
Срок годности, указанный на упаковке: 15.12.23.
Штрих-код: 4660011134499
Продукт не пригоден для употребления, потребителей, которые приобрели вышеупомянутый продукт, просят не употреблять его.
По согласованию с продовольственной службой Министерства здравоохранения импортер «Натали Плюс Лтд.» изымает продукт из каналов сбыта.
Отдел обращений и жалоб:
Электронная почта: [email protected]
Телефон: 04-636-1731
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