



Минздрав: отзыв продукта «Торт Птичье молоко»

Импортер «Натали Плюс Лтд.» призывает вернуть товар «Торт Птичье молоко» производства завода «Хлебпром», Россия.



В ходе проверки, проведенной продовольственной службой Хайфского окружного бюро здравоохранения, была обнаружена ошибка в маркировке срока годности продукта «Торт Птичье молоко» и в инструкции по его хранению. На наклейке со сроком годности было ошибочно указано «в заморозке до 15.12.23», хотя продукт продавался как охлажденный и был просрочен.



Информация о продукте:

Название продукта: «Торт Птичье молоко»

Торговая марка: MIREL

Вес: 400 гр.

Партия: 203.22 LOT

Дата производства: 22.07.2022

Срок годности, указанный на упаковке: 15.12.23.

Штрих-код: 4660011134499



Продукт не пригоден для употребления, потребителей, которые приобрели вышеупомянутый продукт, просят не употреблять его.



По согласованию с продовольственной службой Министерства здравоохранения импортер «Натали Плюс Лтд.» изымает продукт из каналов сбыта.



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