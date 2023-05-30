



Минтранспорта отказалось от переноса центрального автовокзала Тель-Авива

Министерство транспорта отказалось от плана по перемещению нового центрального автовокзала Тель-Авива. На слушаниях в БАГАЦ, состоявшихся в понедельник, юристы, представляющие государство, объявили, что временный автовокзал не будет строиться в тель-авивском центре “Панорама”, чтобы частично заменить центральный автовокзал.



Источники в ведомстве говорят, что изменение позиции министерства связано с противодействием Мири Регев созданию терминала в “Панораме”, свою позицию также выразил спикер Кнессета Амир Охана.



План, согласованный между Министерством транспорта под руководством Мейрав Михаэли и муниципалитетом Тель-Авива-Яффо, предусматривал освобождение центральной станции в два этапа. На первом этапе планировалось построить временный терминал для большинства автобусов в комплексе “Панорама” в Тель-Авиве, где будет устроен терминал без зданий, аналогичный терминалу “Савидор” у Центрального железнодорожного вокзала Тель-Авива. До 2024 года в комплексе HaLochemim должна была быть создана ночная стоянка для автобусов.



В 2027 году терминал “Панорама” должен был расширить свою пропускную способность, так что в конечном итоге лишь небольшая часть автобусов, использующих сейчас центральный автовокзал, продолжала бы это делать.



На втором этапе планировалась постройка новой автобусной станции на терминале “Бен-Цви” недалеко от перекрестка Холон. В Министерстве транспорта считают, что до постройки этого автовокзала осталось еще 15 лет.



С отказом Регев от плана по переносу автовокзала пока не видно решения для хронических заторов и загрязнений, беспокоящих жителей, живущих в этом районе.